TikTok vous aide à mieux ranger votre frigo pour faire des économies !

Encore faut-il choisir le bon endroit dans le réfrigérateur pour placer les produits. Sur ce point, pas facile de discerner le vrai du faux tellement il existe de conseils divergents ! On a donc choisi de faire confiance au ministère français de l'Agriculture. La partie la plus froide se trouve tout en haut mais elle peut se trouver juste au-dessus du bac à légumes. Un simple coup d’œil sur le côté à l'intérieur de l'appareil permet d'avoir l'information en repérant un flocon ou un signe distinctif du froid. On y dépose viandes et poissons.

Les plats cuisinés, le fromage et les yaourts doivent se trouver au milieu.

Pour ne pas oublier le contenu du frigo, une TikTokeuse américaine a eu la bonne idée de prendre en photo son réfrigérateur plein quand tout est rangé. Cela permet de savoir quoi manger au fil de la semaine et de ne pas acheter de surplus lors des prochaines courses. On rappellera aussi qu'il faut penser à nettoyer son frigo au moins une fois par mois.