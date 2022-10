TikTok veut-il concurrencer Amazon ?

C'est sur LinkedIn que le site d'information Axios a découvert le nouveau projet de TikTok. D'après les différentes annonces publiées sur le réseau social professionnel, TikTok chercherait à recruter de nouveaux employés pour sa future chaîne d'approvisionnement : "Avec des millions d'utilisateurs fidèles dans le monde, nous pensons que TikTok est une plateforme idéale pour offrir une toute nouvelle et une meilleure expérience de e-commerce à nos utilisateurs. Nous recherchons des personnes passionnées et talentueuses pour rejoindre notre équipe logistique mondiale. Ensemble, nous pouvons construire un écosystème de e-commerce innovant, sécurisé et intuitif pour nos utilisateurs", peut-on lire sur l'une des annonces du poste.

Pour TikTok, l'objectif est clair : capitaliser sur la vente des produits en vogue sur l'application.

Le réseau social a permis à certains produits de connaître un véritable succès commercial grâce à des vidéos devenues virales. De nombreux influenceurs proposent déjà une liste Amazon des produits qu'ils recommandent et ce, directement depuis leur profil TikTok.