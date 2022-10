TikTok va lancer une option "adult only" réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans

"Nous voulons que notre communauté tire le meilleur parti des opportunités que LIVE peut apporter sans compromettre la sécurité. Nous pensons que ces mises à jour à la pointe de l’industrie peuvent protéger davantage les jeunes membres de notre communauté lorsqu’ils démarrent et renforcent leur présence en ligne."

Nouveauté également : les utilisateurs devront avoir plus de 16 ans pour envoyer des messages directs et privés. Pour envoyer des cadeaux virtuels ou accéder aux fonctionnalités de monétisation, il faudra désormais avoir 18 ans. Cependant, l’application restera disponible pour les utilisateurs âgés de 13 ans et plus.

Cette mise à jour ne veut pas dire que TikTok compte devenir un nouvel OnlyFan, "la nudité, la pornographie ou le contenu sexuellement explicite" n’auront "toujours pas leur place" sur l’app.