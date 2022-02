TikTok va de nouveau augmenter la durée des vidéos

Le réseau social chinois veut s’attaquer frontalement à YouTube, en proposant un nouveau format de vidéo, plus long.

Après avoir introduit les vidéos de 3 minutes en juillet 2021, TikTok envisage de passer à l’étape supérieure, avec des vidéos de 5 minutes, voire de 10 minutes. Le test a lieu en ce moment auprès d’une poignée d’utilisateurs, et a plusieurs buts.

Le premier est de garder les utilisateurs plus longtemps. Le deuxième est encore plus évident : gagner plus d’argent. “Si des vidéos de cinq minutes peuvent aider TikTok à augmenter leur temps de visionnage moyen ne serait-ce que de quelques secondes, les annonceurs traditionnels pourraient sentir qu'ils ont plus de liberté, et le monde de la tech est toujours à la recherche du plus grand revenu possible”, explique l’experte en réseaux sociaux (et anciennement chez Vine), Karyn Spencer.

Cela permettrait également à TikTok de concurrencer YouTube. “Un contenu de forme plus longue permettrait à TikTok de s’attaquer plus directement à YouTube”, souligne Brendan Gahan, de l’agence de publicité new-yorkaise Mekanism. “ Étant donné que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche, même la capture d’une fraction de leur audience pourrait avoir des ramifications positives massives pour TikTok.”

Rappelons qu’en 2021, 12% des vidéos présentes sur YouTube duraient moins d’une minute. Une large part que TikTok pourrait grappiller. De son côté, YouTube copie une fois de plus TikTok en annonçant les live à l’aide d’un anneau rouge autour de l’avatar du créateur, comme c’est déjà le cas sur le réseau social chinois.