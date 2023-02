TikTok : une étudiante poursuivie pour avoir escroqué ses abonnés à qui elle a fait croire qu’elle souffrait d’un cancer

Une étudiante américaine de 19 ans, Madison Russo, est poursuivie pour avoir escroqué ses abonnés à qui elle a fait croire qu’elle souffrait d’un cancer. Grâce à une cagnotte en ligne, elle avait récolté plus de 37.000 dollars pour ses supposés frais médicaux.

Madison Russo, une jeune étudiante américaine de 19 ans qui prétendait souffrir d’un cancer, a demandé une aide financière à ses abonnés sur TikTok. Pour ce faire, la jeune femme avait lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe.

En plus des vidéos où elle simulait des séances de chimio et de son témoignage dans un podcast, Madison avait fourni des documents médicaux qui attestaient qu’elle souffrait précisément d’un cancer du pancréas de stade 2, d’une leucémie et d’une tumeur de la taille d’un ballon de foot US qui se serait enroulée autour de sa colonne vertébrale, d’après Booska-P. Elle avait également précisé que ses chances de survie étaient de 11%.

Les utilisateurs de TikTok, touchés par son histoire, ont contribué à la cagnotte que Madison avait mise en ligne et qui lui a permis de récolter plus de 37.000 dollars. Mais les plus observateurs ont remarqué des branchements suspects lors de ses (fausses) séances de chimio mais aussi plusieurs erreurs sur les documents fournis par la jeune femme. Certains ont même téléphoné aux hôpitaux où elle prétendait se rendre. Et il s’avère que tout ça n’était qu’une mascarade. Comme le rapporte CNews, les autorités qui ont perquisitionné le domicile de Russo y ont retrouvé une perruque, une pompe d’alimentation remplie de boules de coton, de l’argent, des ordonnances et médicaments au nom d’un proche.

Arrêtée le 23 janvier dernier, Madison a été libérée sous caution contre 10.000 dollars en attendant de comparaître devant le tribunal le 2 mars.