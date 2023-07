TikTok, un réseau social pour les cinéphiles ?

Ce n’est pas la première tendance cinématographique qui apparaît sur le réseau social chinois. TikTok a en effet poussé ses utilisateurs à réaliser des contenus d’exception, notamment à l’occasion du Festival de Cannes, pour lequel la plateforme est un partenaire officiel. La compétition TikTok Short Film a même récompensé certains des créateurs pour avoir réalisé un court-métrage.

L’univers FilmTok sur le réseau social rassemble une part impressionnante d’utilisateurs et affiche plus de 27,4 milliards de vues. Les utilisateurs ajoutent le suffixe "-Tok" pour définir certains univers dans l’application comme AstroTok, BeautyTok, afin de retrouver plus facilement des contenus en relation avec la thématique.

Certains créateurs se sont même spécialisés dans ce type de création de contenus, et dans ce que ces derniers appellent "l’acting" ou les "Pov" ('point de vue'). En France, la créatrice YEUX ÉBÈNES, suivie par 2,8 millions d’abonnés, a créé une liste de lecture "Scénarios by Yeux Ébènes" composée de dix vidéos dépassant les 100.000 vues et atteignant parfois même jusqu’à trois millions de vues. Et les retours sont largement positifs : "j’avais l’impression que c’était une bande-annonce, j’ai envie de regarder le film maintenant", a écrit Foxes_88 en commentaire de la vidéo "#Pov : L’hypocrisie digitale…" de Yeux Ébènes.

On peut également observer le travail poussé de la créatrice Enora Hope, suivie par 1,1 million de personnes sur TikTok. Connue sur le réseau social chinois par le public français, la créatrice de contenus consacre la majorité de son offre à la création de courts métrages spécialement pensés pour le format vertical de TikTok. Cette dernière a notamment rassemblé ses vidéos sous plusieurs thématiques, proposées dans des listes de lecture distinctes sur son profil. Ses vidéos peuvent atteindre plus d’un million de vues. Elle rencontre notamment le succès en réalisant les scénarios demandés par ses abonnés : "Commente ton scénario, j’en fais un film", a écrit la créatrice en commentaire de sa propre vidéo. "Elle pourrait grave tourner un film", a commenté une utilisatrice. De nombreux utilisateurs vont même jusqu’à mentionner Netflix pour soutenir la créatrice.

Cinematok, FilmTok, Acting, POV…. sur TikTok, les réalisateurs et réalisatrices, les acteurs et actrices en herbe ont construit tout un univers pour les fans du septième art dans le monde entier. La créatrice Béatrice Harrods ou encore le créateur Esteban Vial profitent, entre autres, de la force du réseau social chinois pour s’en servir comme tremplin dans leur carrière d’acteur. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et face à l’intérêt grandissant des studios de cinéma, TikTok a peut-être un rôle à jouer.