TikTok : un bouton “je n’aime pas” va faire son apparition dans les commentaires

Le réseau social va introduire un nouveau bouton, représenté par un pouce vers le bas, dans les commentaires.

L’idée est, à la manière de Reddit, de mettre en avant les contenus les plus pertinents en faisant “remonter” les commentaires les plus appréciés, et en faisant descendre les plus inappropriés. L’option était en test depuis le mois d’avril, et sera étendue à l’ensemble des utilisateurs.

Mais à la différence de Reddit, le nombre de “dislike”, ou de pouce vers le bas, ne sera pas affiché : “Notre principale priorité avec cette fonctionnalité est de créer une meilleure expérience pour notre communauté. Dans cet esprit, le nombre total de pouces vers le bas d'un commentaire ne sera pas affiché et les gens peuvent changer d’avis en tapant à nouveau quand ils le souhaitent”, indique la plateforme.

Une décision également prise par YouTube, qui a récemment masqué le nombre de pouces vers le bas attribué à une vidéo. Il est vrai que l’outil a souvent été détourné de son usage principal, et servi d’arme afin de “troller” un contenu ou une communauté.