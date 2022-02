TikTok souhaite rallonger la durée de ses vidéos pour concurrencer Youtube

Chaque matin sur Tipik en Radio, Béné fait le tour de l'actu des réseaux et du web.

Découvrez les dernières apps, les comptes et les tendances à ne surtout pas manquer !

Aujourd'hui, Béné nous parle de la "battle" entre la plateforme de vidéos en ligne Youtube et le réseau social de vidéos courtes TikTok.

Le réseau social chinois TikTok veut en effet rallonger la durée de ses vidéos pour, à terme, concurrencer Youtube, second plus grand moteur de recherche.

2 raisons évidentes derrière cette volonté de présenter un nouveau format plus long : garder les utilisateurs plus longtemps et gagner plus d'argent, bien entendu.