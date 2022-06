TikTok simplifie son interface

Le réseau social chinois teste une nouvelle interface plus simple et dépouillée. Il est vrai qu’actuellement, les vidéos sont couvertes d’éléments qui peuvent perturber l’utilisateur.

Avatar du créateur, bouton j’aime, commentaires, collection, bouton partage, bouton de recherche, nom du compte, description ou encore le son utilisé, sans compter les cinq boutons de la barre de menu située en bas de l’écran : bref, il existe plus clair et plus simple que l’interface TikTok.

Mais le réseau social semble s’en rendre compte. C’est pourquoi un “mode clair” est actuellement en test. Comme l’annonce le consultant Matt Navarra sur son compte Twitter, ce mode permettrait de masquer ces éléments afin de ne garder que la vidéo.