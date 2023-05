TikTok sert aussi à donner des astuces aux femmes pour qu'elles se sentent en sécurité.

Il existe de nombreuses vidéos de self défense dédiées aux femmes réalisées par des coachs spécialisés en arts martiaux. Et il en existe même qui expliquent comment se battre et mettre des coups de poings lorsque l'on a les ongles faits.

C'est le cas de cet ancien marine américain dont la vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois. L'homme démontre que les ongles longs et manucurés n'empêchent pas de se défendre. Ils peuvent devenir une arme utile et efficace en cas d’agression. Il montre également comment utiliser une épingle pour se débarrasser de menottes, toujours avec des ongles longs.