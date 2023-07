TikTok se lance dans le streaming musical avec TikTok Music

Le réseau social chinois propose aux utilisateurs brésiliens et indonésiens une déclinaison de sa célèbre application. Baptisée TikTok Music, cette nouvelle application est tout simplement une nouvelle rivale de Spotify et Apple Music.

Selon ByteDance, "TikTok Music permet aux utilisateurs de synchroniser le service avec leurs comptes TikTok existants et d'écouter, de télécharger et de partager des chansons." Au lancement, la plateforme propose déjà les catalogues des principales maisons de disques, notamment Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music.

Et tout comme Spotify ou Apple Music (et toutes les autres plateformes de musique), TikTok Music donne accès aux paroles, à des recommandations personnalisées, à des playlists et à une recherche avancée. Il est même possible de reconnaître une chanson directement depuis l’application, comme le propose Shazam.