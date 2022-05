TikTok se lance dans le gaming

En juin 2018, le groupe META lance Facebook Gaming. Il est possible de jouer à des jeux qui sont également disponibles sur Windows ou le PlayStore. On y retrouve par exemple Uno, ou encore RollerCoaster Tycoon Touch. Une fonctionnalité permet aussi de jouer avec ses amis via Messenger. Il y a par exemple un jeu de bataille navale, et chaque joueur joue à tour de rôle.