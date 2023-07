TikTok s’inspire d’Instagram et permet de partager du texte

Une fois n’est pas coutume, le réseau social chinois pique une fonctionnalité à Instagram (et non l’inverse). En effet, il est désormais possible de partager du texte et de le diffuser comme n’importe quel contenu vidéo.

Bon, dans son communiqué, TikTok nous annonce l’arrivée de cette option comme s’il s’agissait de la 8e merveille du monde ("avec les posts de texte, nous repoussons les limites de la création de contenu pour tout le monde sur TikTok… "). Mais concrètement, il ne s’agit que d’une simple fonctionnalité qui sera pratique pour partager des petits textes, des paroles de chansons ou des citations, par exemple.

Les utilisateurs pourront également combiner le texte avec de la musique et des stickers. On reste après tout sur TikTok. L’option est d’ors et déjà disponible au sein de l’application. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton + situé en bas de l’écran, de choisir l’option Appareil Photo, puis l’option Texte.