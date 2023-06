TikTok s’apprête à lancer son chatbot basé sur l'intelligence artificielle

Le réseau social chinois s’inspire de Snapchat, qui a récemment lancé un chatbot au sein de son application. Celui de TikTok s’appellera Tako, et devrait notamment être capable de recommander des vidéos.

Comme l’explique la plateforme sur son compte Twitter, Tako est actuellement en test auprès d'utilisateurs sélectionnés aux Philippines. "Tako est un outil alimenté par l'IA qui facilite la recherche et la découverte sur TikTok. Tako est alimenté par un assistant de chat tiers et est conçu pour faciliter la découverte de contenus divertissants et inspirants sur TikTok."

Le réseau social précise également "qu’il n'y a pas de projet pour l'instant au-delà de ces premiers tests." Ces outils conversationnels sont de plus en plus populaires auprès des plus jeunes. Il est donc logique que ByteDance, la maison mère de TikTok, se lance également dans l’aventure.

Le site Watchful.ai a publié quelques captures d’écrans. L’outil devrait rejoindre l’interface déjà très chargée de TikTok, en se positionnant dans la barre latérale de droite. La plateforme précise également qu’il ne faudra pas toujours se fier aux réponses de l’IA : "Vous ne devez pas vous fier aux conseils donnés par Tako sur les questions médicales, légales ou financières. Merci de ne pas partager d’informations privées avec Tako."