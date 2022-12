TikTok revisite une astuce de grand-mère à base d'oignon pour soigner les maux de l'hiver.

Jaune ou rouge. Surtout, le couper le plus finement possible. Sur TikTok, les conseils pour préparer de "l'eau d'oignon" sont clairs et précis. Identifiée par le hashtag "onion water", cette nouvelle lubie digitale est déjà virale avec plus de 23 millions de vues. A ce jour, le post le plus populaire a été visionné rien qu'à lui seul plus de deux millions de fois. A chaque publication, les TikTokeurs conseillent le même tour de main : émincer un oignon et le plonger dans une eau filtrée. Le breuvage doit être ensuite conservé au moins douze heures au frigo, sinon toute une nuit.

Dans quel but ? Soulager la toux, libérer les sinus et se débarrasser plus rapidement d'un rhume.

Pour certains auteurs de ces vidéos, on pourrait même se remettre d'une grippe encore plus vite en sirotant cet élixir. Et à en croire certains commentaires enthousiastes, l'eau d'oignon permettrait même de faire baisser la fièvre…

Pour comprendre pourquoi tant de vidéos s'enflamment autour de cette soi-disant astuce, un rappel du contexte médical actuel est nécessaire. Au même titre que la France fait face à une épidémie de bronchiolite, les Etats-Unis, où ont été tournées la plupart de ces vidéos, doivent gérer une triple crise sanitaire combinant des cas induits par le virus respiratoire syncytial (responsable de la bronchiolite) ainsi que le Covid-19 et la grippe. D'après CNN, l'épidémie de grippe est à son plus haut niveau depuis ces dix dernières années au pays de l'oncle Sam. La situation, qui inquiète la population américaine, a même trouvé un nom dans les médias : "tripledemic", contraction de "triple" et de "epidemic", qui se réfère à l'association de trois infections d'origine respiratoire qui mettent actuellement le système de santé américain en état d'alerte.