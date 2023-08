TikTok rend son algorithme optionnel en Europe, votre flux de dépendra plus de votre activité en ligne

Un changement de taille arrive bientôt sur le réseau social chinois. En effet, les utilisateurs européens pourront voir des vidéos recommandées dans leur flux "Pour toi" qui ne dépendent pas du suivi de leur activité en ligne.

Et ce changement aura lieu dans jours qui viennent. TikTok doit en effet remplir ses obligations vis-à-vis de la régulation des plateformes avec le Digital Services Act avant le 28 août 2023.

Le fameux algorithme de TikTok pourra être désactivé

"Dans le cadre de nos efforts pour répondre aux exigences du DSA, TikTok offrira bientôt à sa communauté européenne une autre façon de découvrir du contenu en lui permettant de désactiver la personnalisation. Ainsi les fils "Pour toi" et LIVE afficheront des vidéos populaires provenant de leur lieu de résidence et du monde entier, et non un contenu basé sur leurs centres d'intérêt personnels", explique le réseau social dans un communiqué de presse. "De même, lorsqu'ils utiliseront une recherche non personnalisée, ils verront des résultats composés de contenus populaires de leur région et dans leur langue de préférence. Les fils "Abonnements" et "Amis" continueront à afficher les créateurs qu'ils suivent, mais dans l'ordre chronologique et non plus en fonction du profil de l'utilisateur."