TikTok propose sa propre gamme de mini-jeux vidéo

TikTok s’est associé à des développeurs déjà connus pour proposer des jeux sur smartphone tels que Voodoo ou Nitro Games. Les jeux ont été conçus spécialement pour être intégrés sur la plateforme. Ils sont assez simples à comprendre, et encore plus à ajouter sous une vidéo : l’application propose directement d’insérer un mini-jeu au même moment que l’écriture de la description.

Reste à voir si les utilisateurs et les créateurs vont apprécier ce nouveau type de contenus, et si de nouveaux jeux vont apparaître sur la plateforme ou si, au contraire, ceux déjà mis en place vont disparaître. Le gaming est une tendance qui s’installe de plus en plus sur les plateformes qui cherchent sans cesse à diversifier leurs contenus.