TikTok prend en charge les passkeys sur iOS, pour dire adieu aux mots de passe

Concrètement, les passkeys utilisent les systèmes d’authentifications biométriques déjà présents sur votre smartphone, comme votre empreinte digitale, ou votre visage. Sur iOS, TikTok s’appuiera donc sur Touch ID et Face ID pour valider votre connexion. Deux méthodes qui ont en plus l’avantage de rester sur votre terminal, et qui sont donc difficile d’accès pour les hackers.

Dans un premier temps, TikTok activera la prise en charge des passkeys sur iOS, mais sur quelques marchés uniquement (Asie, Afrique, Amérique du Sud et Australie). Android et l’Europe arriveront dans un second temps.