TikTok pourrait proposer un historique des vidéos

Ça nous est déjà tous arrivé : on traîne sur TikTok, et un mauvais geste rafraîchit le flux et fait disparaître à tout jamais la vidéo en cours. Bonne nouvelle, ce (petit) problème pourrait enfin être solutionné.

Sept jours de contenu

Selon Hammod Oh, qui a fouillé dans le code du réseau social, TikTok s’apprête à lancer une option “historique des vidéos” à la manière de YouTube. L’application enregistrerait tout simplement la liste des vidéos visionnées, afin de vous permettre de retrouver la pépite qui vous aurait échappé.