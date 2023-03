TikTok pourrait-il aider les spécialistes du comportement animalier ?

Contrairement aux idées reçues, ces vidéos montrent que les interactions entre les humains et les animaux sauvages ne sont pas nécessairement conflictuelles. "Malgré la tendance à se focaliser sur les rencontres inhabituelles et spectaculaires, nos vidéos montrent un large éventail de rencontres entre l'homme et ces trois grands carnivores. Une grande partie de ces rencontres sont neutres, n'impliquant pratiquement aucune interaction directe observable entre les humains et les carnivores", peut-on lire dans l’étude.

Les chercheurs affirment que les vidéos d’animaux sauvages que l’on trouve sur les réseaux sociaux pourraient fournir des éléments qui pourraient éclairer sur une meilleure cohabitation entre espèces. "L'analyse de ces vidéos n'aide pas seulement les défenseurs de la cause environnementale à comprendre les rencontres entre l'homme et la faune sauvage du point de vue local mais elle indique également les défis émergents et les opportunités potentielles en matière de cohabitation [humain-animal]", expliquent-ils. Par ailleurs, ces enregistrements amateurs apportent de précieuses informations sur des espèces peu étudiées.