TikTok, pépinière de révélations musicales pour les Grammys

"C’est là que se trouve ma génération", a récemment expliqué Samara Joy à la radio NPR, en racontant avoir récolté plus de 100.000 abonnés en un mois après avoir rejoint l’application. "Les gens viennent me voir et me disent : 'Je t’ai trouvée sur TikTok, et je devais venir voir un spectacle.'"

La plupart des prix remis aux Grammy Awards sont peu, voire pas du tout, liés au succès commercial d’un artiste ou à la taille de sa communauté de fans. Mais pour la catégorie révélation de l’année, le critère principal est la capacité à conquérir le grand public.

C’est donc le prix "sur lequel les gens ont le plus d’impact", reprend Mme Cirisano. Et désormais, "90% des artistes qui parviennent à se faire connaître du public le font sur Tik Tok", ajoute l’analyste.

"TikTok est le nouveau MTV", résume Cassie Petrey, fondatrice de la société de marketing numérique Crowd Surf. Dans les années 2000, les clips des prétendants au titre de révélation de l’année tournaient en boucle sur cette chaîne musicale américaine, rappelle-t-elle. Désormais, "TikTok est l’une des plateformes médiatiques grand public de notre époque."