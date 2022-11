TikTok, nouvel outil des pirates !

Puisque TikTok est devenu très populaire, sans surprise, les pirates l’utilisent de plus en plus pour nous faire tomber dans le piège. Le laboratoire ESET a effectué une analyse de ces tendances que nous vous partageons. Profitant de notre réactivité, les pirates vont bien sûr utiliser des méthodes très connues comme le phishing.

Vous recevez un SMS ou un mail venant de TikTok qui, par exemple, vous propose un badge validé ou encore, plus de personnes pour suivre votre profil. Si ce profil est lié à votre activité professionnelle, vous vous montrez intéressé et vous cliquez. Une page officielle de TikTok s’ouvre sur votre navigateur et vous êtes invité à vous connecter en introduisant identifiant et mot de passe.

Sauf que la page est fausse et que les pirates prennent le contrôle de votre compte. Ce qui leur permet de vous empêcher d’y accéder. Dans ce cas, une de leur technique sera de faire la promotion d’applications qui sont normalement à payer quand nous voulons les installer. Et là, ils vont nous présenter certains sites qui nous les proposent gratuitement. Mais ces applications, qui ont pu être modifiées par les pirates, vont permettent le vol de vos informations ou encore, de faire apparaître des publicités sur votre smartphone.

Face à ces situations, il est donc très important de rester attentif.

Parmi les conseils, celui d’activer la validation en deux étapes sur votre compte TikTok ce qui va permettre de tenir les pirates à distance. Même si, grâce à leur logiciel, ils peuvent voir le code de réinitialisation envoyé sur votre téléphone, ils devront aussi pouvoir accéder à votre adresse mail pour y consulter ce code. Un travail un peu long vu sa courte durée de vie.

Gardez aussi en tête que TikTok ne vous contactera jamais pour vous demander les détails de votre compte, votre mot de passe ou tout autre moyen de vérification. L’activité de ces pirates est tellement intense que nous vous invitons à bien vous informer sur les personnes ou les entreprises qui vous contactent par mail ou par un message sur l’application TikTok et qui vous demandent de communiquer des informations personnelles.

Et n’hésitez pas à signaler à TikTok les contenus suspects, comme les vidéos proposant une belle affaire.