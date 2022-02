TikTok ne jure plus que par cet accessoire rétro !

S'il est peu probable de repérer des gants d'opéra dans le métro ou au bureau, la réouverture des discothèques et l'allègement des restrictions sanitaires pourraient permettre aux générations les plus jeunes d'expérimenter cette nouvelle tendance.

Le moteur de recherche mondial spécialisé dans la mode Stylight* a observé une hausse de 153% des clics pour les gants d'opéra au cours des deux derniers mois, témoignant d'un engouement grandissant pour cet accessoire rétro.

C'est le cuir qui semble se distinguer avec une hausse significative de 90% de l'intérêt de recherche des gants longs en cuir sur Google.

L'engouement est encore plus marqué sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, où le hashtag #operagloves cumule déjà plus de 400.000 vues, soit quasiment autant que le hashtag #longgloves.

On y découvre une foule de vidéos proposant des tenues de jour ou de soirée agrémentées de gants longs pour un rendu ultra chic. On croyait la Génération Z passionnée par les années 1990 et 2000 mais il semblerait qu'elle soit également nostalgique des Fifties et Sixties, deux des décennies les plus marquantes de l'histoire de la mode.

* Les chiffres pour les gants de soirée sont basés sur l'analyse des données Stylight pour la période décembre 2021-janvier 2022 par rapport à octobre 2021-novembre 2021. Les chiffres pour les gants longs en cuir sont basés sur les données des tendances Google pour la période du 31 janvier 2022 au 7 février 2022.