TikTok : les jeux vidéo arrivent dès le 2 novembre

Le réseau social chinois s’apprête à se lancer sérieusement dans les jeux vidéo. Une conférence, baptisée “TikTok Made Me Play It !”, se tiendra le 2 novembre prochain, afin de dévoiler le plan d’attaque.

Ce n’est pas la première fois que TikTok s’essaye aux jeux vidéo. Depuis 2019, la version chinoise de la plateforme propose des petits jeux anecdotiques, et en mai dernier, TikTok avait dévoilé des jeux en HTML-5, conçu en partenariat avec Zynga (FarmVille), aux utilisateurs vietnamiens.

Mais avec l’annonce de l’événement “TikTok Made Me Play It !”, le réseau social passe à la vitesse supérieure. Selon le Financial Times, de grands noms comme Electronic Arts, 2K ou encore NetEase Games (Dead by Daylight Mobile, Marvel Super War) seront également présents sur scènes.