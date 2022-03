TikTok, le nouvel eldorado des voyants

Loin de Madame Irma et sa boule de cristal, les arts divinatoires ont muté jusqu’à devenir un véritable phénomène chez les jeunes connectés. Astrologie, cartomancie et voyance inondent les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok. L’Internet Show a essayé de comprendre l’ampleur du phénomène.

Redevenues virales depuis le début de la pandémie, l’astrologie et la cartomancie envahissent désormais les réseaux sociaux, principalement TikTok. Après une grosse crise sanitaire pleine d’incertitudes, de plus en plus de jeunes se tournent vers le tirage de cartes pour essayer d’appréhender l’avenir, histoire de plus se laisser trop surprendre. L’idée étant de retrouver un peu de perspectives et d’être rassuré.

La preuve, le hashtag #tarot récolte 19 milliards de vues, toutes langues confondues et celui #astrologie presque deux milliards. Sous ces hashtags, un même genre de contenu : des tirages d’oracles ou de tarots à distance, sans avoir besoin de rencontrer ni payer une professionnelle en voyance. Globalement, le principe est toujours le même avec une question en début de vidéo, une carte à choisir chacun chez soi, suivi des réponses de la voyante pour chaque carte.

Un autre hashtag qui explose également sur la plateforme, c’est le #WitchTok, rapport à witches pour les sorcières en français. C’est d’ailleurs l’un de ceux qui regroupe le plus de vidéos et de likes. Au total, il comptabilise 23,4 milliards de vues sur le réseau et ça augmente quotidiennement. Il a la particularité de regrouper des contenus plus mystiques, comme des rituels, des sorts, des soins à base de pierres, etc.

Parmi toutes les TikTokeuses, il y a une Française particulièrement connue, c’est Amélie Fiol. Du haut de ses vingt ans, elle comptabilise déjà plus de 330.000 abonnés sur TikTok. Star de la cartomancie et vrai business woman, Amélie propose des sessions de cartomancies en direct à ses abonnés. Elle répond à toutes leurs questions, que ce soit sur leur vie sentimentale, professionnelle ou autre. Chaque direct rassemble des milliers de personnes.

En plus des sessions gratuites ouvertes à tous, elle propose aussi des tirages privés. Au total, la jeune femme gagne plus de 6.000 euros par mois, le tout en parallèle de ses études. Amélie cartonne tellement qu’elle a pu créer sa société et embaucher son petit ami en CDI. Bref un boulot à part entière qui grossit de jour en jour. Et tout ça, uniquement grâce à TikTok.

