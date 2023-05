TikTok lance son prix littéraire, les TikTok Book Awards

Le réseau social chinois surfe sur la vague #BookTok en annonçant la première cérémonie des TikTok Book Awards.

Pour rappel, cela fait maintenant deux ans que la plateforme de création et de partage de courtes vidéos a vu se multiplier les recommandations et les critiques de livres. Et c’est loin d’être un épiphénomène : le hashtag #Booktok compte plus de 91 milliards de vues. Ces contenus littéraires d’un genre nouveau ont même fait bondir les chiffres de vente de certains ouvrages.

Fort de ce succès, TikTok lance une première édition des Book Awards au Royaume-Uni et en Irelande. "Au cours de l'année écoulée, le hashtag #BookTok a connu une croissance de plus de 160 % pour atteindre plus de 138 milliards de vues - et il ne semble pas près de s'arrêter", explique la plateforme sur son blog. "La communauté d'auteurs, de lecteurs et de fans #BookTok transforme le monde de l'édition : elle propulse de nouveaux auteurs vers le grand public, fait revivre des classiques très appréciés, inspire une nouvelle génération de rats de bibliothèque et contribue à stimuler les ventes de livres imprimés."