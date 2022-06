TikTok lance ses avatars personnalisables en 3D

“Nous sommes ravis de lancer la première version de TikTok Avatars dans le monde entier et nous continuerons à nous améliorer et à innover pour nous assurer que l'expérience est vraiment représentative de tous ceux qui sont sur TikTok”, explique le réseau social sur son blog. “Des tenues aux tons de peau et à la couleur des cheveux jusqu'à la texture, la création de fonctionnalités et d'expériences inclusives reste notre priorité, et nous continuerons à écouter notre communauté et à nous tourner vers les créateurs pour obtenir des commentaires à chaque étape de son développement.”

Faut-il s’attendre à voir débarquer des avatars 3D en masse sur l’application ? Cela pourrait bien être le cas. TikTok pourrait ainsi réussir là où Apple a en partie échoué. Les campagnes de publicités de la marque à la pomme ont pendant un temps mis en avant des Memoji chantants. Depuis, la firme de Cupertino semble être passée à autre chose.