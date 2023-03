L'astrologie et l'amour sont des sujets inépuisables sur les réseaux sociaux. Leurs contenus génèrent des milliards de vues. Si bien que cette thématique a même le droit à son propre univers : Astrotok. Outre des astrologues auto-proclamés qui se succèdent pour réaliser des tirages de tarot, la communauté TikTok est également friande de petits jeux pour en savoir plus sur leurs amours. Et quoi de mieux qu'un test lié aux phases de l'astre de la nuit : la Lune.