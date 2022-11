TikTok : la grosse arnaque pour les artistes ?

Marie Frankinet revient sur les utilisateurs du réseau social et sur la nébuleuse des rémunérations. Et si on a tendance à croire que les artistes passent facilement à la caisse, la réalité est plutôt une fabuleuse désillusion.

Si TikTok permet d’accroître la visibilité et la notoriété, d’un point de vue pécuniaire, il est surtout rentable pour les partenariats rémunérés à travers les marques qui en ont fait leur nouveau terrain de jeu.

Alors 1 million de vues sur TikTok ça rapporte combien aux musiciens ? Marie Frankinet fait les comptes dans l’Explicit de cette semaine, pour le meilleur, et surtout pour le pire.