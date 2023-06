Prisée pour ses propriétés antidiabétiques et son action sur la glycémie et le cholestérol, la berbérine est présentée comme une version plus naturelle de l’Ozempic. Ancienne coqueluche des réseaux sociaux, cet antidiabétique avait, lui aussi, été détourné de sa fonction initiale à des fins amaigrissantes. Mais l'emballement autour de ce médicament a causé une forte demande mondiale et un risque de rupture de stock, ce qui inquiète les associations de patients diabétiques.

Contrairement à l'Ozempic, la berbérine n'est pas un médicament. Cette substance est présente naturellement dans certaines plantes, comme l'épine-vinette. Elle est d'ailleurs utilisée depuis des millénaires dans la médecine chinoise. En Occident, elle est utilisée en petites quantités dans des compléments alimentaires.

Sur les réseaux sociaux, la berbérine est surtout présentée comme un "remède miracle" pour perdre du poids, comme un coupe-faim qui réduirait, en outre, le stockage des graisses. Un effet qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Une méta-analyse de 49 études publiée en 2022 dans la revue Frontiers in Nutrition a révélé que la berbérine apportait peu d'avantages sur la perte de poids.