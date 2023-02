TikTok : l’expansion du réseau social chinois en Europe en marche

Outre l’ouverture à Dublin d’un "centre européen de transparence et de responsabilité", il est en passe de finaliser un projet de second centre de données en Irlande et est "en pourparlers pour établir un troisième centre de données européen".

"La migration des données de nos utilisateurs européens commencera cette année et se poursuivra jusqu’en 2024", précise le groupe, qui emploie 5000 personnes en Europe.