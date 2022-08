Tiktok : l'astuce qui permet d’éviter de payer des excès de bagages fait des heureux

Sur Tiktok, la vidéo de Larissa partageant son astuce pour éviter de payer des excès de bagages est devenue virale.

On connaît bien cette situation d’être devant sa valise et de se demander quels vêtements composeront nos meilleurs outfits de vacances. Mais qui dit faire sa valise, dit se poser des questions du style "Et s’il pleut ? Et s’il fait froid ?". Alors on ajoute au cas où… Et puis, vient le moment où on met notre valise sur le pèse-personne et catastrophe : il va falloir faire un choix car la limite des kilos autorisés a un peu été dépassée. Eh bien, Larissa (@itsmelarry sur Tiktok) a partagé une astuce pour éviter de payer des frais supplémentaires et donc, de faire un choix cornélien !

L’astuce est simple : il faut remplir des housses d’oreiller de vêtements et embarquer avec dans l’avion. C’est en procédant de cette manière que Larissa a pu économiser près de 80€ d’excès de bagages. Plusieurs personnes ont testé et ont validé la technique !

Mais attention, maintenant que la vidéo de Larissa a été vue près de 5 millions de fois, les agents de vol risquent de ne plus être dupes. Alors si vous voulez tenter "la technique Larissa" d’ici la fin de l’été, retenez qu’elle risque de vous exposer à un échec et donc à un payement de frais supplémentaires.