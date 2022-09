TikTok : "Keep or return", le nouveau challenge qui encourage l’hyperconsommation et la fast fashion

Après avoir porté l’ultra fast fashion en triomphe avec le challenge "Zara vs Shein", les internautes incitent à acheter en masse puis à retourner les vêtements qui ne leur conviennent pas. Un nouveau défi facilité par le fameux "retour gratuit" que l’on retrouve chez moult enseignes de fast fashion, et davantage encore d’ultra fast fashion comme Shein.

Non content de proposer la livraison gratuite pour des montants de commandes particulièrement bas (plus de 39 euros), le géant chinois offre également gracieusement les retours sous 45 jours. De quoi encourager le clic – et les achats – chez les plus jeunes, qui n’ont plus qu’à transformer leur domicile en cabine d’essayage grandeur nature.