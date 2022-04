TikTok, Instagram, WhatsApp : quelles sont les applications les plus téléchargées en ce début d’année ?

La firme Sensor Tower a partagé la liste des applications les plus téléchargées en ce début d’année. Sans surprise, les réseaux sociaux sont particulièrement populaires. Notamment TikTok, qui occupe la première place.

Le réseau social chinois a en effet été téléchargé plus de 175 millions de fois en 2022, et ce malgré son interdiction en Inde. Au niveau mondial, TikTok se place donc devant Instagram, Facebook et WhatsApp, trois applications du groupe Meta. Instagram semble d’ailleurs moins populaire qu’avant, et chute aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.