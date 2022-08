TikTok évolue, avec des jeux… et du streaming musical ?

Un futur concurrent pour Spotify et Apple Music ?

Autre information concernant TikTok, plus importante celle-là : ByteDance, propriétaire de l’application, a déposé une demande de marque pour un service de streaming de musique aux États-Unis. Son nom : TikTok Music.

Également déposé en Australie, TikTok Music aurait pour but, selon les documents légaux, de proposer “ une variété de produits et services, y compris une application mobile qui permettrait aux utilisateurs d’acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles.”

Bref, le message est clair. Spotify, Apple Music et Deezer pour ne citer qu’eux n’ont qu’à bien se tenir, TikTok pourrait débarquer et frapper fort. D’autant que les documents indiquent également que TikTok Music permettrait de “diffuser de l’audio et de la vidéo en direct, d’éditer et de télécharger des photographies comme couverture de listes de lecture , et de lancer de la musique, des chansons et des albums.”

Bien plus qu’un simple catalogue de chansons, TikTok pourrait fusionner ses projets et obtenir dès les débuts de TikTok Music une force de frappe hallucinante. Rappelons que TikTok est la deuxième application à avoir dépassé les trois milliards de téléchargements dans le monde après Facebook.