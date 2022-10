TikTok : évitez de reproduire ces challenges avec vos animaux de compagnie

À chacun sa manière de s’exprimer. Les chiens le font, eux, en aboyant. Les aboiements traduisent une variété de sentiments et de situations auxquels nos amis à quatre pattes sont confrontés au quotidien. Ils peuvent ainsi se mettre à aboyer pour signaler leur présence à leurs congénères, par excitation pendant une séance de jeu ou encore par peur en cas de danger. Ce dernier cas de figure semble avoir inspiré les TikTokeurs pour le controversé challenge "Bark At Your Dog".

Le principe est simple : les utilisateurs se filment en train d'aboyer, par surprise, sur leur toutou.

Ils espèrent susciter une réaction chez l’animal, qui ne comprend généralement pas cette soudaine agressivité.

Et pour cause, aboyer sur son chien peut être source de confusion chez lui. Sa première réaction sera de fuir face à ce danger potentiel, comme en témoignent de nombreuses vidéos avec le hashtag #barkatyourdog.

Mais il peut également devenir agressif si la source du danger est proche, comme c’est le cas dans le challenge "Bark At Your Dog". Rien d’étonnant donc à ce que les vétérinaires et les associations de protection animale mettent en garde les propriétaires d’animaux de compagnie désireux de réaliser ce challenge. "Le chien ne retirera aucun bénéfice ou sentiment positif de ce défi. Au contraire, il risque de s'inquiéter et d'éprouver des sentiments de méfiance, ce qui peut affecter le lien que vous entretenez", a expliqué Shauna Spooner, infirmière vétérinaire pour l'association britannique PDSA, au Daily Mail.