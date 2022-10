TikTok et Facebook continuent de diffuser des pubs contenant des fausses informations

A l'aube des nouvelles élections de mi-mandat aux Etats-Unis, une enquête a décidé de tester les aptitudes des réseaux sociaux à contrôler les contenus contenant de la désinformation. Et en particulier dans des publicités. Résultat des courses ? TikTok et Facebook ne sont toujours pas au point vis-à-vis de leur modération.

A travers cette initiative, on retrouve l'organisation Global Witness, en partenariat avec l'équipe "Cybersecurity for Democracy" (C4D) de l'université de New York. Ces derniers ont soumis 20 publicités, 10 en anglais et 10 en espagnol, soit contenant des fausses informations sur les élections américaines à venir soit visant à ôter toute légitimité au processus électoral. Pour cela, l'initiative a sélectionné trois des plateformes les plus populaires parmi les réseaux sociaux aux Etats-Unis : YouTube, Facebook et TikTok. L'objectif était de déterminer si, à l'orée des élections de mi-mandat, la désinformation pourrait encore une fois jouer un rôle, comme en 2020.