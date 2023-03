TikTok est désormais interdit pour les fonctionnaires fédéraux

C’est fait, la Belgique rejoint aussi d’autres pays dans la lutte contre Tik Tok. Les risques d’espionnage par la Chine ne sont qu’une partie du problème que pose Tik Tok ou les autres réseaux sociaux.

Notre Premier ministre a annoncé vendredi dernier l’interdiction, en tout cas pour six mois, de l’usage de l’application Tik Tok sur des téléphones de fonction, donc fournis par l’État fédéral. Ce qui m’intéresse, moi, dans cette interdiction, c’est qu’elle se focalise surtout sur des risques d’espionnage, de propagande ou encore sur d’éventuels liens avec Pékin. En réalité, tout cela est possible, mais le véritable danger, il est ailleurs. Il est dans la manière dont Tik Tok, mais aussi des autres réseaux sociaux, pourtant bien américains, sont en train de décérébrer une bonne partie de notre jeunesse occidentale.

Michel Desmurget, docteur en neurosciences, chercheur au CNRS et auteur du livre ''La fabrique du crétin digital'', ne cesse d’ailleurs de répéter que les réseaux sociaux ont des effets négatifs indirects, en prenant du temps sur d’autres activités comme le sommeil ou encore la lecture. Interrogé sur le fait de savoir s’il fallait brider Tik Tok, comme le fait d’ailleurs le gouvernement chinois pour sa propre jeunesse, Michel Desmurget raconte qu’on a demandé à un officier chinois pourquoi il limitait le temps d’usage des jeux vidéo et des réseaux sociaux en Chine, alors que cela risque de tuer un secteur technologique pourtant important pour la Chine. Cet officier chinois ne s’est pas démonté et a répondu spontanément : ces enfants sont l’avenir de notre nation. Difficile d’être plus clair...