TikTok : éplucher des œufs crus, pourquoi ce challenge a-t-il tant de succès ?

"Egg peel challenge" : ce hashtag a déjà rassemblé plus de 15 millions de vues ! Un véritable succès. Pourtant, ce défi insolite est loin d'être si simple. La patience est le maître-mot. C'est à l'aide d'un tire-comédon, d'une pince à épiler ou de tout autre instrument médical que les utilisateurs tentent l'opération.

Le but : réussir à retirer la coquille d'un œuf cru sans casser sa membrane.

Le résultat est tout aussi bizarre. Les plus patients et les plus habiles réussissent à se retrouver avec une poche fragile contenant l’œuf cru tant convoité.

Si le défi n'a aucun sens, les utilisateurs sur TikTok en redemandent ! Les vidéos en direct attirent de nombreux utilisateurs, qui n'hésitent pas à donner de l'argent sous forme de dons au créateur. Les vidéos cumulent des millions de vues.

Et même sur Twitter, les internautes partagent leur fascination déconcertante. Une utilisatrice a confié : "J'ai accidentellement regardé un live en streaming de quelqu'un qui épluchait un œuf cru pendant 20 minutes".