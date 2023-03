TikTok dévoile une nouvelle manière de gagner de l'argent.

TikTok veut décidément booster les vidéos longues. La plateforme compte bien retenir ses créateurs en leur proposant une nouvelle manière de monétiser leurs contenus. Avec "Séries", TikTok leur propose de créer un paywall pour accéder à certaines de leurs vidéos. Ils auront la possibilité de publier une collection de 80 vidéos et d'une durée maximale chacune de 20 minutes.

Ces vidéos longues pourront être facturées entre 1 et 190 dollars. Les créateurs choisiront eux-mêmes leurs tarifs.

Pour son lancement, TikTok déduira uniquement les frais de traitement et d'utilisation pour les app stores, soit environ une part de 30%, a indiqué The Verge. Le réseau social chinois n'a pas encore indiqué comment seront partagés les revenus entre les créateurs et la plateforme par la suite.