TikTok dévoile les coulisses des cuisines de McDonald’s !

Comment le Royal Cheese est-il préparé ? Et vos nuggets, pourquoi sont-ils à chaque fois parfaitement bien dorés ? Comment McDonald’s réussit-il à rendre le bacon aussi croustillant ?

Avouez que vous vous êtes posé tout un tas de questions à propos du géant du fast-food et de sa manière de préparer votre menu. Un compte TikTok révèle (enfin) tous les dessous de chacune des préparations !

Tout a commencé avec la présentation d’omelettes et d’œufs au plat. La vidéo a été vue près de 31 millions de fois. Un véritable succès parce que ce post, publié sur TikTok, dévoilait les coulisses d’un restaurant qui rend curieux les consommateurs : McDonald’s.

Le court tournage a été réalisé par un ancien employé aux États-Unis. Identifié avec le nom "Essential McDonald’s", le TikTokeur a expliqué au journal américain Today avoir pris l’initiative pour prouver que McDo utilisait des œufs frais pour ses petits-déjeuners.

Le TikTokeur démontre que les steaks hachés du Royal Cheese sont bel et bien cuisinés frais et non surgelés, à la différence de tous les autres morceaux de bœuf insérés dans les burgers. Il confirme ainsi en vidéo une décision que McDo avait prise dès 2018 pour ses restaurants outre-Atlantique…

Cependant, on découvre que le bacon arrive par plaques entières totalement surgelées.

La palme de la surprise revient aux oignons

Ils sont en effet déshydratés et sont mélangés à de l’eau pour reprendre forme avant d’être insérés dans Big Mac et autres empilages. On apprend aussi que les employés vérifient la couleur des huiles de friture afin de savoir quand la renouveler ; un nuancier existant en fonction des préparations, puisque l’huile n’est pas la même s’il s’agit de cuire des frites ou du poisson.