TikTok devient un partenaire officiel du festival de Cannes

“Le Festival de Cannes est un moment unique au monde, et nous sommes honorés de la confiance qui nous est accordée en devenant partenaire officiel. TikTok et sa communauté feront rayonner toute la richesse créative de cet événement au sein de l’application et au-delà”, a déclaré Rich Waterworth, le directeur général Europe de TikTok.

Dans le cadre de ce partenariat, une compétition mondiale récompensera des courts métrages filmés et postés sur TikTok. Une remise de prix sera décernée par jury composé de “professionnels du cinéma et de créateurs TikTok”.