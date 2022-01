TikTok défie la purée de Robuchon avec une recette à base de chips !

Cette recette a alimenté TikTok tout au long de l'année 2021 et continue d'être virale sur le réseau social. Les vidéos ont été visionnées jusqu'à plus de cinq millions de fois, pour les plus populaires. De quoi faire bondir les puristes et les adeptes de la purée du grand chef français Joël Robuchon.

Le cuisinier multi-étoilé avait fait de la purée de pommes de terre un véritable monument de la cuisine tricolore. Il conseillait de n'utiliser que des pommes de terre à chair ferme, comme les rattes, et de ne jamais les peler avant cuisson. Il fallait aussi ajouter 250 g de beurre bien froid pour 1 kg de pommes de terre. On parfait l'onctuosité avec du lait et on n'utilise jamais de mixeur. Pour obtenir cette texture si délicate, le grand chef recommandait de passer la purée à travers un tamis.