TikTok : connaissez-vous l'histoire de ce réseau social venu de Chine ?

Dans Le 8/9, Queeny vous présente l’histoire de TikTok, ce réseau social que tous les jeunes ont sur leur téléphone.

L’ancêtre de TikTok, Musical.ly, avait été créé à Shanghai en 2014 par Alex Zhu et Luyu Yang, leur objectif, créer une plateforme de partage de vidéos et de musiques. En 2016, alors que Musical.ly continuait de se développer, et une autre application fait son apparition, Douyin, une application produite par la société chinoise Bytedance. Un an après sa sortie, elle comptait plus de 100 millions d’utilisateurs. Et en 2017 ils ont créé TikTok, la version internationale de Douyin.

Mais TikTok n’a pas tout de suite eu le succès escompté puisque Musical.ly était déjà bien en place aux Etats-Unis et en Europe. Donc, quelque temps après, Bytedance décide d’acheter Muical.ly et de fusionner l’application avec TikTok. Voilà comment TikTok s’est imposé à nous.

Mais le véritable succès de TikTok est arrivé avec le confinement. Les gens étaient enfermés chez eux et ils ont téléchargé une appli légère, drôle, facile d’utilisation et proposant du contenu à l’infini, TikTok.

Mais pourquoi certains ont-ils si peur de TikTok ?

Tout le monde se souvient de la guerre que Donald Trump avait déclarée à l’application. Pour lui, TikTok est un cheval de Troie qui permet à la chine de nous espionner en récoltant un maximum de données. Il faut savoir que les lois sur l’exploitation des données en Chine ne sont pas les mêmes que chez nous. Pour sa défense, le géant chinois affirme que ses centres de stockage de données ne sont pas en Chine et donc pas soumis aux lois chinoises. Et puis, l’autre problème pour les Etats-Unis, c’est que l’an dernier, TikTok a connu une croissance de 600%, ce qui fait qu’en seulement 4 ans d’existence l’appli rivalise avec les géants américains comme Facebook.

Ce que l’on reproche également à TikTok, c’est la censure. Il semblerait que TikTok supprime parfois des vidéos trop engagées. Comme lorsque la tiktokeuse Feroza a publié un tuto beauté dans lequel, elle dénonçait la situation des Ouïghours. Etrangement, sa vidéo a été supprimée. Selon en ancien modérateur du réseau social, il avait pour consigne de masquer les vidéos montrant du handicap, de la politique et plein d’autres critères du genre afin de ne montrer que ce qui est beau.

Et enfin, TikTok peut être un endroit dangereux pour les plus jeunes. Beaucoup d’utilisateurs sont mineurs, parfois ont moins de 13ans et sont confrontés à des défis dangereux, voire mortels et à des arnaques.

C’est pour tous ces points que TikTok fait peur à certains, ce qui n’empêche pas les autres de s’amuser à fond sur le réseau social chinois.