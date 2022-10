TikTok : comment des utilisateurs réussissent à partager des photos de leur sexe sans se faire repérer ?

Ni une ni deux, des utilisateurs inconscients en ont profité pour partager des captures d’écrans sur un son bien particulier (qu’on ne dévoilera pas ici). Et si à première vue ces captures d’écrans n’ont rien d’anormal (il s’agit le plus souvent de selfies), il faut plutôt se concentrer sur le bas de l’écran. Car ces captures d’écrans proviennent de l’application Photos présente sur l’iPhone, qui affiche dans la barre inférieure d’autres clichés en miniature. Et c’est dans ces miniatures qu’on aperçoit très clairement des sexes en érection, des poitrines dénudées et d’autres contenus inappropriés pour les plus jeunes.

À l’heure actuelle, TikTok n’a pas encore réagi à cette “tendance”, mais des utilisateurs se plaignent du manque de sanction. D’autant que la plateforme n’hésite pas à interdire du contenu qui est tout à fait légal. En attendant une éventuelle réaction de la part du réseau social (interdire le son ? Modifier le fonctionnement du mode photo ?), rappelons qu’il est possible de mettre en place un contrôle parental. Une solution qui n’est pas parfaite, mais permet de limiter les dégâts.