TikTok change ses politiques après un dialogue avec l'Union européenne

L'application mobile TikTok s'est engagée à se mettre en règle avec les directives européennes en matière de publicité et de protection des consommateurs, a annoncé mardi la Commission européenne. Celle-ci, avec le réseau européen des autorités nationales de protection des consommateurs (CPC), avait "invité" il y a peu l'entreprise chinoise derrière le réseau social à un dialogue formel pour que son application cesse de cibler agressivement les enfants et définisse des termes contractuels plus lisibles et clairs, entre autres.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) s'était plaint en début d'années que TikTok ne protège par exemple pas assez les mineurs contre des publicités cachées.