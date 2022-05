TikTok : ces seniors qui partagent leur quotidien et font des millions de vues.

Technophobes, fragiles, acariâtres, séniles... Les stéréotypes liés à l'âge ont la dent dure. Ils affectent tout particulièrement les femmes, pour qui le fait de vieillir et de voir leur corps changer demeure une source de préoccupation. TikTok pourrait les aider à voir les choses différemment, si l'on en croit une étude récemment publiée dans la revue The Gerontologist.

Le professeur Reuben Ng et Nicole Indran ont constaté que les personnes âgées utilisent de plus en plus TikTok, l'application préférée de la jeunesse. Ils ont analysé 1382 vidéos postées par des utilisateurs du réseau social âgés de 60 ans ou plus et comptant entre 100.000 et 5,3 millions d'abonnés. Ils y parlent tous librement de leur âge afin de montrer que la vieillesse n'est pas une fatalité.