TikTok beauté : une manucure ultra girly inspirée de "La Chronique des Bridgerton".

Après le confort du confinement puis l'excentricité du retour à la vie normale, on constate désormais un engouement pour une esthétique beaucoup plus féminine, que l'on retrouve sous l'appellation "coquette". Le terme a déjà généré pas moins de neuf milliards de vues sur le réseau social chinois, regroupant la mode, la beauté ou encore la décoration avec de nombreux dérivés à la clé comme "coquette aesthetic" (deux milliards de vues), "coquettecore" (405 millions de vues), "coquette makeup" (160 millions de vues) et maintenant "coquette nails" (42 millions de vues).

Sous ces hashtags, on découvre des vêtements, du maquillage, des objets décoratifs et des accessoires teintés d'un certain romantisme semblant tout droit sortis de l'univers de "La Chronique des Bridgerton". Les "coquette nails" ne font pas exception et reprennent cette esthétique sous la forme de manucures ludiques et créatives.