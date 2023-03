TikTok beauté : une astuce infaillible pour éviter les traces de maquillage sur les vêtements.

Fond de teint et chemise d'un blanc immaculé font rarement bon ménage. Quelques minutes et maladresses suffisent généralement pour venir ternir le col d'un vêtement, et obliger son propriétaire à se changer à la hâte…

Il ne s'agit pas ici d'une tendance, mais d'un conseil délivré par une make-up artist Rachel Nugent. Son astuce a déjà été visionnée par plus de 170.000 personnes.