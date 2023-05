TikTok beauté : un trait d'eyeliner parfait grâce à un seul doigt.

Tracer un trait d'eyeliner n'est pas forcément chose aisée et demande même une certaine dextérité. Pas de quoi effrayer les utilisateurs de TikTok, toujours en quête de la bonne astuce pour améliorer la routine beauté du commun des mortels. La dernière en date consiste à appliquer son eyeliner non pas à l'aide d'un pinceau mais d'un doigt, pour davantage de précision. Nom de code : le "finger eyeliner", une technique testée et approuvée par des millions d'utilisateurs.